Şampiyonlar Ligi'nden men riskine karşı 780 milyon euroluk önlem

Avrupa Birliği Adalet Divanı, nihai ceza kararını 2023'ün başında verecek olsa da Aralık ayı kritik bir önem taşıyor. Çünkü başsavcının bağlayıcı olmayan görüşü belli olacak. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın bu görüşle aynı doğrultuda olma ihtimali yüksekken Madrid kulübünün Şampiyonlar Ligi'nden üç sezon men edilmesi gibi bir yasakla karşı karşıya kalabileceği varsayılıyor.