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  4. Şampiyonluk maçında ortalık karıştı: Taşlar sopalar havada uçuştu

Şampiyonluk maçında ortalık karıştı: Taşlar sopalar havada uçuştu

Antalya’nın Demre ilçesinde oynanan ve galip gelenin Bölgesel Amatör Lig’e çıkacağı Beymelek Belediye Spor - Kaş Kınık Spor maçında ortalık fena karıştı.

Şampiyonluk maçında ortalık karıştı: Taşlar sopalar havada uçuştu - Resim: 1

Süper Amatör Lig'in son müsabakasında liderlik için mücadele eden ve puanları aynı olan Beymelek Belediye Spor ile Kaş Kınık Spor, pazar günü Demre Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

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Şampiyonluk maçında ortalık karıştı: Taşlar sopalar havada uçuştu - Resim: 2

Rakibini mağlup eden takımın Bölgesel Amatör Lig’e çıkacağı mücadelenin öncesinde, kale arkasında yer verilen Kaş Kınık Spor taraftarının olduğu kısımda olaylar başladı.

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Şampiyonluk maçında ortalık karıştı: Taşlar sopalar havada uçuştu - Resim: 3

Konuk ekibin taraftarları henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı telleri yıktı. Bu sırada sahaya meşaleler ve taşlar atılmaya başlandı. Atılan taşların isabet ettiği 1’i futbolcu 3 kişi yaralandı.

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Şampiyonluk maçında ortalık karıştı: Taşlar sopalar havada uçuştu - Resim: 4

Yaralılar, ambulanslarla hastanede tedavi altına alındı. Adeta savaş alanına dönen saha dışında polis, jandarma ve çevik kuvvet ekipleri biber gazıyla tarafları ayırmaya çalıştı.

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