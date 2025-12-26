Samsun sahiline vuran sandık ekipleri alarma geçirdi
Samsun'da sahile vuran sandık ekipleri alarma geçirdi. Üzerinde Rusça yazılar bulunduğu belirlenen sandık, polis ekipleri tarafından incelemeye alındı.
Atakum ilçesi İncesu mevkisinde sahilde bir sandık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sahil şeridinde güvenlik önlemi alarak sandık üzerinde inceleme yaptı.
Yapılan ilk incelemede sandığın üzerinde Rusça yazılar bulunduğu belirlendi.
Şüpheli bulunması nedeniyle tedbir amaçlı muhafaza altına alınan sandık, ekipler tarafından bulunduğu yerden alınarak detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü. (DHA)
