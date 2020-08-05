Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı

KİMİN ATTIĞI BİLİNMİYOR Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöpe atılan Kur'an, fıkıh, hadis, meal ve ilmihal gibi çeşitli dini kitapların yanı sıra temel sağlık eğitimine dair ciltlerde vatandaşlar tarafından toplandı.