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  3. 05 Ağustos 2020 08:40

Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı

Samsun'da içinde Kur'an-ı Kerim'in de bulunduğu dini kitaplar çöp konteynerine atıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark edince, kitapları belediyeye teslim etmek üzere çöpten topladı.

Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı

Samsun'un Terme ilçesinde bir çöp konteyneri etrafındaki atık kitaplar vatandaşların dikkatini çekti. 

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Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı

Kitapları dikkatlice inceleyen vatandaşlar içinde Kur'an'ı Kerim ve çeşitli dini kitapların yer aldığını fark edince kitapları çöpten toplamaya başladı.

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Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı

KİMİN ATTIĞI BİLİNMİYOR Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çöpe atılan Kur'an, fıkıh, hadis, meal ve ilmihal gibi çeşitli dini kitapların yanı sıra temel sağlık eğitimine dair ciltlerde vatandaşlar tarafından toplandı. 

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Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı

Durumu belediye ekiplerine bildiren vatandaşlar, dini kitapları yetkililere teslim ettiler.

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