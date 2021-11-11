Samuray kılıçlı cinayetin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye tanımadığı bir kişi tarafından samuray kılıcıyla öldürülen mimar Başak'a ağlıyor... Genç kadın bugün gözyaşlarıyla toprağa verilirken, cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde katilin genç kadını takip ettiği, saldırının ardından hayatta olduğunu görünce tekrar saldırdığı görülüyor.
Saldırgan öldürmek istediği Başak C.'yi kaldırımda takip ediyor.
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Sonra birden önüne geçerek kılıcıyla saldırıyor.
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Genç kadın aldığı darbenin ardından duvarın dibine düşüyor.
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Saldırganla boğuşan genç kadın birkaç kılıç darbesinin ardından bu defa kaldırımın diğer tarafına yuvarlanıyor.
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