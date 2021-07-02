Sanat dünyası Kartal Tibet'e böyle veda etti
Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu, senarist ve yönetmen Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kartal Tibet'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Tibet'e, "Güle güle çocukluğumuzun Tarkan'ı" diye veda etti.
TÜRKAN ŞORAY
"Her zaman kalbimde ayrı bir yeri olan canım meslektaşım .Kartal Tibet aramızdan ayrıldı. Gerçekten üzüntüm sonsuz… O kadar tatlı set anılarımız vardı ki, birlikte çok güzel filmler çevirdik. Bunlardan birkaç tanesi ‘Çalıkuşu, Zulüm, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği’ gibi… Ayrıca en sevdiğim ‘Sultan’ filminin de yönetmeniydi. Kartal Tibet. Sinemaya hem yönetmen olarak hem aktör olarak damgasını vurmuştu. Hiç unutulmayacaksın Kartal Tibet… Mekanın cennet olsun"
FİLİZ AKIN
"Televizyonu açar açmaz ilk izlediğim haber oldu ve ben gerisini duymaz oldum. Ankara’da ilk 'Midas’ın Kulakları' oyununda seyredip hayran olmuştum. Sonra birlikte filmlerde rol aldık . O benim sırdaşım, arkadaşımdı. Yönetmen olarak çok büyük başarılar kazandı. Başta eşi, oğlu, hayranları ve sinemamızın, Yeşilçam'ın başı sağolsun. Mekanı Cennet Olsun ! Ben henüz bu haberi içime sindiremedim…"
ATA DEMİRER
"Güle güle Kartal Tibet. Arzu film ekolünün kıymetli yönetmeni ki en sevdiklerimden Tosun Paşa da öksüz kaldı şimdi Çocukluğumuzun Tarkan’ı Güle Güle."
MEHMET ALİ ERBİL
"Canım abim, biricik yönetmenim mekanın cennet olsun."