Sanat dünyası Kartal Tibet'e böyle veda etti

Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından Tibet'e, "Güle güle çocukluğumuzun Tarkan'ı" diye veda etti.

TÜRKAN ŞORAY



"Her zaman kalbimde ayrı bir yeri olan canım meslektaşım .Kartal Tibet aramızdan ayrıldı. Gerçekten üzüntüm sonsuz… O kadar tatlı set anılarımız vardı ki, birlikte çok güzel filmler çevirdik. Bunlardan birkaç tanesi ‘Çalıkuşu, Zulüm, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği’ gibi… Ayrıca en sevdiğim ‘Sultan’ filminin de yönetmeniydi. Kartal Tibet. Sinemaya hem yönetmen olarak hem aktör olarak damgasını vurmuştu. Hiç unutulmayacaksın Kartal Tibet… Mekanın cennet olsun"