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  3. 29 Mayıs 2020 12:10

Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Bugün açılacak hastane havadan görüntülendi.

Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Bugün açılacak hastane havadan görüntülendi.

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Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı inşaat alanında yoğun hareketlilik olduğu görüldü.

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Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor

İşçiler, çok sayıda vinç, iş makinesi ve kamyonların yer aldığı sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

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Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün açılıyor

Yerleşkedeki toprak alanlara ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları tamamlandı. Y

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