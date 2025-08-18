Sanki 30 metre ileride yaya geçidi yokmuş gibi... İstanbul'da skandal görüntü
Silivri'de, kara yolunun yanında bulunan alışveriş merkezine gelenler, yaklaşık 30 metre ilerideki yaya geçidini kullanmak yerine araçların arasından yolun karşısına geçmeyi tercih ediyor.
Kaynak: DHA
Silivri D-100 yan yol, General Ali Türkkan Caddesi'ndeki alışveriş merkezine gelenler, ışıklardaki geçidi kullanmak yerine yol üzerinden karşıya geçiyor.
Aralarında çocuklu ve bebek arabalı ailelerin de bulunduğu yayalar, hem kendi can güvenliklerini tehlikeye atıyor hem de sürücüleri zor durumda bırakıyor.
Trafik ışıklarında bekleyen araçlar, aniden yola atlayan yayalar nedeniyle uzun kuyruklar oluşturuyor.
Bu sırada yolda ilerlemeye çalışan ambulans ve itfaiye araçları da trafiğe takılarak sevk edildikleri bölgelere ulaşmakta güçlük çekiyor.
