Şanlıurfa Adliyesi’ndeki patlama gizemini koruyor

Şanlıurfa Adliyesi'nde bir personelin yaralandığı patlamaya sebep olan cismin ne olduğu henüz öğrenilemedi. Konunun detaylı olarak araştırıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Paşabağı Mahallesi'ndeki Adalet Sarayı’nın alt katında bulunan adli emanet bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir cismin patlamasıyla adliye binasında gürültü duyuldu. 

Patlamanın ardından kısa sürede yükselen alev ve duman nedeniyle tüm duruşmalar durduruldu. Avukatlar, savcılar, hakimler, personel ve vatandaşlar tahliye edildi.

İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Korkuya neden olan olayda adli emanet bölümünde görevli zabıt katibi M.T.H., bacağından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Patlamanın yaşandığı bölümde muhafaza edilen uyuşturucu maddeler, silahlar ve çeşitli delil dosyalarında hasar oluştuğu ileri sürüldü. 

