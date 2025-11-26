Şanlıurfa Adliyesi’ndeki patlama gizemini koruyor
Şanlıurfa Adliyesi'nde bir personelin yaralandığı patlamaya sebep olan cismin ne olduğu henüz öğrenilemedi. Konunun detaylı olarak araştırıldığı belirtildi.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Paşabağı Mahallesi'ndeki Adalet Sarayı’nın alt katında bulunan adli emanet bölümünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir cismin patlamasıyla adliye binasında gürültü duyuldu.
1 / 9
Patlamanın ardından kısa sürede yükselen alev ve duman nedeniyle tüm duruşmalar durduruldu. Avukatlar, savcılar, hakimler, personel ve vatandaşlar tahliye edildi.
2 / 9
İhbar üzerine polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Korkuya neden olan olayda adli emanet bölümünde görevli zabıt katibi M.T.H., bacağından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3 / 9
Patlamanın yaşandığı bölümde muhafaza edilen uyuşturucu maddeler, silahlar ve çeşitli delil dosyalarında hasar oluştuğu ileri sürüldü.
4 / 9