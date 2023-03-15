  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi

Şanlıurfa ve Adıyaman depremden sonra yaşanan sel felaketinde ortaya korkun görüntüler çıktı. Bir görüntüde sel sonrası şehrin merkezinde yılanların olduğu görüldü.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi - Resim: 1

Şanlıurfa ve Adıyaman depremden sonra sel felaketini yaşadı. Azgın sular nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. İki şehirden dikkat çekici görüntüler geldi.

1 / 15
Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi - Resim: 2

Depremi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün gece başlayan yağış sel felaketine neden oldu. İki kentte sel nedeniyle can kaybı yaşanırken, kaybolan 5 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.

2 / 15
Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi - Resim: 3

<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;" itemscope itemtype="https://schema.org/VideoObject"><meta itemprop="name" content="Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi" /><meta itemprop="description" content="Şanlıurfa ve Adıyaman depremden sonra yaşanan sel felaketinde ortaya korkun görüntüler çıktı. Bir görüntüde sel sonrası şehrin merkezinde yılanların olduğu görüldü." /><meta itemprop="uploadDate" content="2023-03-15T14:49:43.000Z" /><meta itemprop="thumbnailUrl" content="https://s1.dmcdn.net/v/UlqzF1a4Ti7zyL7wg/x180" /><meta itemprop="duration" content="P8S" /><meta itemprop="embedUrl" content="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8j4jm7" /><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x8j4jm7" width="100%" height="100%" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe></div>

3 / 15
Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi - Resim: 4

Sel afetinin yaşandığı bölgeden çarpıcı kareler geldi. Çok sayıda aracın sular altında kaldığı görüldü.

4 / 15