Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel sonrası korkutan görüntü: Yılanlar şehre indi
Şanlıurfa ve Adıyaman depremden sonra yaşanan sel felaketinde ortaya korkun görüntüler çıktı. Bir görüntüde sel sonrası şehrin merkezinde yılanların olduğu görüldü.
Şanlıurfa ve Adıyaman depremden sonra sel felaketini yaşadı. Azgın sular nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. İki şehirden dikkat çekici görüntüler geldi.
Depremi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman'da dün gece başlayan yağış sel felaketine neden oldu. İki kentte sel nedeniyle can kaybı yaşanırken, kaybolan 5 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor.
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Sel afetinin yaşandığı bölgeden çarpıcı kareler geldi. Çok sayıda aracın sular altında kaldığı görüldü.