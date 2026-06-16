Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Sokak sokak aradıkları küçük çocuk öyle bir yerden çıktı ki...
Şanlıurfa'da kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk, ailesinin yeni aldığı aracın bagajında bulundu. Bagaj kapağını açamayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Şanlıurfa'nın Seyrantepe Mahallesi'nde bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Oyun oynadığı esnada babasının yeni satın aldığı otomobilin bagajına gizlice giren ve kapağın kapanmasıyla içeride mahsur kalan 5 yaşındaki P.A., itfaiye ekiplerinin arka koltuğu sökerek müdahale etmesiyle sağ salim kurtarıldı. Çocuğu kayıp sanarak sokak sokak arayan aile, bagajdan gelen sesler üzerine gerçeği fark ederek büyük bir şok yaşadı.
Kendi Aracıyla Çocuğunu Sokak Sokak Aradı
Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarından hiçbir haber alamayan endişeli aile, P.A.'yı bulabilmek umuduyla, çocuğun aslında içinde kilitli olduğu yeni otomobillerine binerek çevreyi aramaya başladı. Çocuğun bagajdaki varlığından habersizce yapılan bu arama, bir süre sonra aracın arka kısmından gelen boğuk seslerin fark edilmesiyle son buldu.
İtfaiyeden Kurtarma Operasyonu
Sesleri duyunca çocuklarının bagajda olduğunu anlayan ancak yeni aracın kilitli bagaj kapağını kendi imkanlarıyla açmayı başaramayan aile, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden Şanlıurfa itfaiye ekipleri, korkudan paniğe kapılan çocuğa zarar vermemek adına bagajı dışarıdan zorlamak yerine, otomobilin arka koltuğunu profesyonelce sökerek bagaj bölmesine ulaştı.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, ekipler tarafından çıkarılıp ailesine teslim edildi. Olay nedeniyle bölgedekiler, panik yaşadıklarını ifade etti