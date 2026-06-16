Şanlıurfa'da akılalmaz olay! Sokak sokak aradıkları küçük çocuk öyle bir yerden çıktı ki...

Kendi Aracıyla Çocuğunu Sokak Sokak Aradı

Yaklaşık 2 saat boyunca çocuklarından hiçbir haber alamayan endişeli aile, P.A.'yı bulabilmek umuduyla, çocuğun aslında içinde kilitli olduğu yeni otomobillerine binerek çevreyi aramaya başladı. Çocuğun bagajdaki varlığından habersizce yapılan bu arama, bir süre sonra aracın arka kısmından gelen boğuk seslerin fark edilmesiyle son buldu.