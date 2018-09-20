Şanlıurfa'da bir genç kendini yaktı

Şanlıurfa'da belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında 'iş isteyen' bir genç, iddiaya göre olumsuz yanıt alınca meydanda üzerine benzin döküp ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan gence çevredekiler tarafından yangın tüpü ile müdahale etti. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.





