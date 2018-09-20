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  3. 20 Eylül 2018 22:56

Şanlıurfa'da bir genç kendini yaktı

Şanlıurfa'da belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında iş isteyen bir genç, olumsuz yanıt alınca kendini yaktı.

Şanlıurfa'da bir genç kendini yaktı

Şanlıurfa'da belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında 'iş isteyen' bir genç, iddiaya göre olumsuz yanıt alınca meydanda üzerine benzin döküp ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan gence çevredekiler tarafından yangın tüpü ile müdahale etti. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.


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Şanlıurfa'da bir genç kendini yaktı

Olay, akşam saatlerinde Topçu Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilmeyen işsiz genç, iş başvurusu için defalarca belediyeye gelip, başkan ile görüşmek istedi.

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Şanlıurfa'da bir genç kendini yaktı

Gencin bu isteği gerçekleşmeyince meydanda aşure dağıtımı için toplanan belediye başkanları ve milletvekillerinin bulunduğu alana gelen genç "İşsizim ve açım" diyerek yanında getirdiği benzini üstüne döküp, kendini yaktı. Bir anda alev topuna dönen gencin yardımına çevredeki esnaflar yetişti.

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Şanlıurfa'da bir genç kendini yaktı

Genç, kaldırıma uzatılarak yangın tüpü ve hortumla müdahale edilerek, yangın söndürüldü.

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