Şanlıurfa'da bir genç kendini yaktı
Şanlıurfa'da belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında iş isteyen bir genç, olumsuz yanıt alınca kendini yaktı.
Şanlıurfa'da belediye başkanları ve milletvekillerinin aşure dağıtımı sırasında 'iş isteyen' bir genç, iddiaya göre olumsuz yanıt alınca meydanda üzerine benzin döküp ateşe verdi. Alevler içerisinde kalan gence çevredekiler tarafından yangın tüpü ile müdahale etti. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan genç, ambulansla hastaneye götürüldü.
Olay, akşam saatlerinde Topçu Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, adı öğrenilmeyen işsiz genç, iş başvurusu için defalarca belediyeye gelip, başkan ile görüşmek istedi.
Gencin bu isteği gerçekleşmeyince meydanda aşure dağıtımı için toplanan belediye başkanları ve milletvekillerinin bulunduğu alana gelen genç "İşsizim ve açım" diyerek yanında getirdiği benzini üstüne döküp, kendini yaktı. Bir anda alev topuna dönen gencin yardımına çevredeki esnaflar yetişti.