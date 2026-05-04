Şanlıurfa'da fırtına felaketi: Bir kişi hayatını kaybetti, 40 yaralı var, okullar tatil edildi!
Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerini vuran şiddetli fırtına ve dolu yağışı geride ağır bir bilanço bıraktı. Çatıdan uçan güneş panelinin üzerine devrildiği 22 yaşındaki öğretmen adayı Nur Çakmak hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Cami minaresinin yıkıldığı, araçların hurdaya döndüğü afet sonrası Valilikten tatil ve idari izin kararı geldi.
Kaynak: DHA / İHA
Şanlıurfa’nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan şiddetli dolu ve fırtına faciaya yol açtı.
22 yaşındaki bir genç kızın hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı afet sonrası her iki ilçede de eğitime ara verildi.
Şanlıurfa, akşam saatlerinde aniden bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren yıkıcı bir fırtınayla sarsıldı.
Birecik ve Viranşehir ilçelerinde hayatı durma noktasına getiren hava muhalefeti; binaların çatılarının uçmasına, cami minarelerinin yıkılmasına ve yüzlerce ağacın devrilmesine neden oldu.
