Şanlıurfa'da kalıcı konutların inşası başladı
Depremin vurduğu Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nca kalıcı konutların inşasına başlandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da kalıcı konutlar için çalışmalar başladı. Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 897 konut için kazma vuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği belirtilerek, sadece konut değil, çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı kaydedildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bilimsel, güçlü, hızlı; TOKİ ile dirençli şehirlerimizi bu anlayışla inşa ediyoruz. Bilimden şaşmadan, hızlı hareket ederek, güçlü adımlarla. Şanlıurfa Birecik ve Eyyübiye'de de başladık" dedi. (DHA)