Şanlıurfa'da kalıcı konutların inşası başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da kalıcı konutlar için çalışmalar başladı. Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk etapta yapılacak 897 konut için kazma vuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'da konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği belirtilerek, sadece konut değil, çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı kaydedildi.