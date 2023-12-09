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Şanlıurfa'da korkutan patlama

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yakınındaki trafoda meydana gelen patlama, kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da korkutan patlama - Resim: 1

Birecik- Halfeti kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan trafoda aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama oldu. 

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Şanlıurfa'da korkutan patlama - Resim: 2

Patlama sırasında alev alan ve etrafa saçılan kıvılcımlar bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı. 

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Şanlıurfa'da korkutan patlama - Resim: 3

Patlama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı. 

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Şanlıurfa'da korkutan patlama - Resim: 4

Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı.

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