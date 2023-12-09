Şanlıurfa'da korkutan patlama
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun yakınındaki trafoda meydana gelen patlama, kameraya yansıdı.
Kaynak: DHA
Birecik- Halfeti kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan trafoda aşırı yüklenmeden kaynaklı patlama oldu.
1 / 5
Patlama sırasında alev alan ve etrafa saçılan kıvılcımlar bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı.
2 / 5
Patlama anı cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, bölgede elektrik kesintisi yaşandı.
3 / 5
Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ekipler, trafoda onarım çalışması yaptı.
4 / 5