Şanlıurfa'da seçim kavgası kamerada
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, kameraya yansıdı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Koruklu Mahallesi'nde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
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DHA'nın haberine göre taşlı, sopalı kavgada bir otomobilin önü kesildi. Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin bulunduğu aracın camları kırıldı.
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Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavga kameraya yansıdı.(DHA)
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