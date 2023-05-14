  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şanlıurfa'da seçim kavgası kamerada

Şanlıurfa'da seçim kavgası kamerada

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga, kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'da seçim kavgası kamerada - Resim: 1

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Koruklu Mahallesi'nde farklı adaylara oy veren iki aşiretin üyeleri arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. 

1 / 3
Şanlıurfa'da seçim kavgası kamerada - Resim: 2

DHA'nın haberine göre taşlı, sopalı kavgada bir otomobilin önü kesildi. Oy kullanmadan dönen aşiret üyelerinin bulunduğu aracın camları kırıldı. 

2 / 3
Şanlıurfa'da seçim kavgası kamerada - Resim: 3

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. Kavga kameraya yansıdı.(DHA)

3 / 3