Şanlıurfa'da tazyikli su ve coplu müdahale

Halfeti Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında Bitek Mahallesi’nde, tapusu olmayan evlerin yıkımı için karar aldı. Bunun için tahliye kararı alan belediye ekipleri, ev sahiplerine süre verdi. Ancak, verilen sürede evler boşaltılmadı. Evlerin yıkımı için bugün ekipler iş makineleriyle mahalleye geldi. Evlerinin yıkılmasını istemeyenler, bir süre ekiplerle görüştü, sonuç alamayınca da bahçe duvarlarının üzerine çıkarak yıkıma engel olmaya çalıştı.