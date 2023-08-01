Şanlıurfa'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit

VALİ AYHAN: İNCELEME YAPILIYOR

Kaza haberini alan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da hastaneye geldi. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’dan bilgi alan Vali Ayhan, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını belirterek, "Zırhlı araç giderken ani manevra sonrası devriliyor. Aracın teknik aksamında arıza mı vardı yoksa sert mi gidiyordu onu bilemiyorum, birimlerce incelenip karar verilecektir. Maalesef bir evladımızı, uzun yıllar teşkilatımızda görev yapmış, 10 yıl görev yapmış kardeşimiz trafik kazasında, görevi başında vefat etti. Allah’tan rahmet diliyorum”