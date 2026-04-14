Şanlıurfa'daki okul saldırısında 4 isim görevden uzaklaştırıldı!
Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 4 yöneticinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Şanlıurfa Valiliği, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişinin ise Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtildi.
1 şüpheli gözaltına alındı
Olayla ilgili Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, olayın idari yönden incelenmesi amacıyla Valiliğin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiği bildirildi.
4 kişi görevden uzaklaştırıldı
Valilik, 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticisinin görevden uzaklaştırdılığını duyurdu.
Açıklamada, "Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime 14 Nisan 2026 tarihinden itibaren 4 gün süre ile ara verilmiştir. Ülkemizi derinden üzen menfur saldırıdan etkilenen yaralılarımızın sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Bütün yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyor, eğitim camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.