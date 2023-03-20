Şanlıurfa'daki selzede sayısı açıklandı

Şanlıurfa Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen sel felaketinde maalesef 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bozova ilçemizde kaybolan bir vatandaşımız için arama çalışmaları da 2 helikopter ve 90 personel ile devam ediyor. Bir an önce kendisine ulaşabilmeyi temenni ediyoruz" denildi.