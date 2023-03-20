Şanlıurfa'daki selzede sayısı açıklandı
Şanlıurfa'da 16 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından kentte, hasar tespit çalışmaları sürüyor. 3 bin 154 kişinin konut, iş yeri, araç ve muhtelif ev eşyasının zarar gördüğü selde kaybolan TIR şoförü Emin Ergün ise hala aranıyor.
Şanlıurfa'da 14-15 Mart'ta etkili olan sağanak nedeniyle Karakoyun, Cavsak, Karaköprü ve Sırrın dereleri taşıp, sele yol açtı. Abide Köprülü Kavşağı alt geçidi ile Veysel Karani, Akabe ve Süleymaniye mahalleleri, selin en çok etkilediği noktalar oldu.
Abide Köprülü Kavşağı ile bazı binaların bodrum katlarında 16 kişi, hayatını kaybetti. Felakette ekiplerin yaptığı çalışma ile çok sayıda kişi de kurtarıldı.
Hilvan- Bozova yolunda aracıyla sele kapılan TIR şoförü Emin Ergün'ün bulunması için ise ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ergün'ün son görüldüğü Yalıntaş Mahallesi yakınlarında 90 personel ve 2 helikopter, görev yapıyor.
Şanlıurfa Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen sel felaketinde maalesef 16 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bozova ilçemizde kaybolan bir vatandaşımız için arama çalışmaları da 2 helikopter ve 90 personel ile devam ediyor. Bir an önce kendisine ulaşabilmeyi temenni ediyoruz" denildi.