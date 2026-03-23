Şanlıurfa'yı önce sağanak ardından sel vurdu; duvarlar yıkıldı, yollar, evler, oteller sular altında
Şanlıurfa'da etkili olan sağanak kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bir ev ve oteli su bastı, Karaköprü ilçesinde de bir sitenin istinat duvarı çöktü.
Kaynak: DHA / İHA
Şanlıurfa'da önceki akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
1 / 11
Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde bir evi sel suları bastı, Balıklıgöl bölgesinde de bir otel sel sularına teslim oldu.
2 / 11
Bayramın 3'üncü gününde şiddetini artıran sağanak yağış, cadde, sokak ve yoları göle çevirdi.
3 / 11
Göle dönen yollarda ilerleyen araç sürücüleri zor anlar yaşadı.
4 / 11