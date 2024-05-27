Şans eseri bulduğu bitki, hem eşini kurtardı hem de geleceklerini
Konya'da bir vatandaş buğday tarlalarının arasına diktiği bitkiyle kanser olan eşinin tedavisini destekledi, kendisi iş sahibi oldu....
Konya’da kansere yakalanan eşinin tedavisi sürecinde aronya meyvesiyle tanışan Tahsin Tosun, o zamana kadar bilmedikleri bitkiyi üretmeye karar vererek hububat tarlalarının arasından aldığı araziye aronya bahçesi kurdu. Eşinin başarılı tedavisinin ardından yaptığı pazarlama işini bırakarak aronya yetiştiriciliğine yönelerek kendi işinin sahibi olan Tosun, gençlere fırsatları değerlendirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.
Konya’da yaşayan Tahsin Tosun, eşinin geniz kanserine yakalanmasının ardından, antioksidan açısından zengin çalı meyvesi olan aronyanın sağlığa faydalarını öğrendi.
Bir süre tedavi gören Tosun’un eşi tıbbi tedavisinin başarılı olmasının ardından tükettiği aronya bitkisinin de desteği ile kanseri tamamen atlattı. Tahsin Tosun arkadaşının önerisi üzerine Sarayönü ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde hububat üretimi yapılan arazi arasında, 8 dekarlık alana bahçe kurdu. Bahçeye ilk olarak 2015 yılında 200 adet aronya bitki fidesi diken Tosun, taleplere yetişemez duruma gelince fidan sayısını bin 200’e çıkartarak 22 yıldır özel sektörde yaptığı inşaat malzemeleri pazarlama işini de bırakıp bahçeye yöneldi.