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Şans eseri bulundu, koruma altına alınacak

Küre Dağları'nda tesadüfen bulunan ve yapılan incelemede 661 yaşında olduğu belirlenen kayacık ağacının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.

Şans eseri bulundu, koruma altına alınacak - Resim: 1

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Çatalzeytin Orman İşletme Müdürü Ali Kabaoğlu ve Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, Küre Dağları`nda Türk fındığıyla ilgili çalışma yaparken, çapı 1 metreyi geçen kayacık ağacıyla karşılaştı.

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Şans eseri bulundu, koruma altına alınacak - Resim: 2

Ağacın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan Kabaoğlu ve Kulaç, Kastamonu ve Sinop Orman Bölge müdürlüklerine, sınırlarında bulunan kayacık ağacının yaşının tespiti için bilgi verdi.

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Şans eseri bulundu, koruma altına alınacak - Resim: 3

Yapılan çalışmayla 661 yaşında olduğu belirlenen ağacın, anıt ağaç olması için çalışma başlatıldı.

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Şans eseri bulundu, koruma altına alınacak - Resim: 4

Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, AA muhabirine, bugüne kadar kayacık ağaçlarıyla ilgili çok sayıda çalışma yaptığını söyledi.

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