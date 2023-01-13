Şans eseri bulundu, koruma altına alınacak
Küre Dağları'nda tesadüfen bulunan ve yapılan incelemede 661 yaşında olduğu belirlenen kayacık ağacının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Çatalzeytin Orman İşletme Müdürü Ali Kabaoğlu ve Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, Küre Dağları`nda Türk fındığıyla ilgili çalışma yaparken, çapı 1 metreyi geçen kayacık ağacıyla karşılaştı.
1 / 8
Ağacın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan Kabaoğlu ve Kulaç, Kastamonu ve Sinop Orman Bölge müdürlüklerine, sınırlarında bulunan kayacık ağacının yaşının tespiti için bilgi verdi.
2 / 8
Yapılan çalışmayla 661 yaşında olduğu belirlenen ağacın, anıt ağaç olması için çalışma başlatıldı.
3 / 8
Doç. Dr. Şemsettin Kulaç, AA muhabirine, bugüne kadar kayacık ağaçlarıyla ilgili çok sayıda çalışma yaptığını söyledi.
4 / 8