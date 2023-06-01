Şans eseri ölümden döndü... İstanbul'da korkunç olay
İstanbul Ataşehir'de sokak kesişiminde çarpışan iki otomobil savruldu, o sırada kaldırımda yürüyen kadın şans eseri kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre korkunç kaza, 28 Mayıs Pazar günü saat 20.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ara sokağa kontrolsüz giren iki otomobil dörtyol kesişiminde çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle iki otomobil savruldu. Bu sırada kaldırımda yürüyen kadın iki araç arasında kalmaktan sanş eseri kurtuldu.
Araçlardan birinin tamponu çıkarak kadına çarptı. Neye uğradığını şaşıran kadın hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenler kadının yardımına koşarken, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Hafif yaralanan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kazada hafif yaralanan 60 yaşındaki kadın çok korktuğunu belirterek "Bir araç aşağıdan geliyordu, diğeri de karşıdan geliyordu ama bir tanesi hızlıydı. Kaldırımdan adımımı atacaktım birbirlerine vurdular. Bir tanesinin kopan tamponu fırlayarak bana çarpınca sırt üstü yere düştüm. 2 saniye daha adımımı atsaydım işim bitmişti, ölebilirdim" diye konuştu.