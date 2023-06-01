Şans eseri ölümden döndü... İstanbul'da korkunç olay

Kazada hafif yaralanan 60 yaşındaki kadın çok korktuğunu belirterek "Bir araç aşağıdan geliyordu, diğeri de karşıdan geliyordu ama bir tanesi hızlıydı. Kaldırımdan adımımı atacaktım birbirlerine vurdular. Bir tanesinin kopan tamponu fırlayarak bana çarpınca sırt üstü yere düştüm. 2 saniye daha adımımı atsaydım işim bitmişti, ölebilirdim" diye konuştu.