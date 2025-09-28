''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay! Restoranda yemek yerken bir anda kanlar içinde kaldı
Aydın'da bir restoranda yemek yiyen 24 yaşındaki genç kadının bacağına yorgun mermi isabet etti. Yaralanan kadının tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
Olay, saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. 2,5 aylık evli olan İ.K., eşi B.K. ile Kardeşköy Mahallesi'ndeki bir restorana gitti. Yemek sırasında İ.K. aniden bacağında acı hissetti.
K., Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan K.'nin yorgun mermi ile bacağından vurulduğu belirlendi. Bacağına saplanan mermi çıkartılan K.'nin durumunun iyiye gittiği bildirildi.
B.K., yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "Yemek yerken bir anda yorgun mermi eşimin ayağına saplandı. Eşim şu an konuşacak durumda değil" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, silahlı kim ya da kimlerin ateşlediğinin araştırıldığını bildirdi. (DHA)
