Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göle olta atan ve 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı.
Kaynak: İHA
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Sportif balıkçılık yapan Onur Yasin Yazıcı ile Burak Faik Telgeren, botla Sapanca Gölü'ne açıldı.
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1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı.
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Uzun uğraşlar neticesinde kıyıya çıkartılan balığın 6 buçuk kilogram ağırlığında ve 104 santimetre boyunda olduğu belirlendi.
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