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Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde göle olta atan ve 1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı.

Kaynak: İHA
Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı - Resim: 1
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Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı - Resim: 2

Sportif balıkçılık yapan Onur Yasin Yazıcı ile Burak Faik Telgeren, botla Sapanca Gölü'ne açıldı. 

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Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı - Resim: 3

1 metrelik turna balığı yakalayan balıkçılar, sevinçten ne yapacaklarını şaşırdı. 

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Sapanca Gölü'nde bir dev yakalandı - Resim: 4

Uzun uğraşlar neticesinde kıyıya çıkartılan balığın 6 buçuk kilogram ağırlığında ve 104 santimetre boyunda olduğu belirlendi. 

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