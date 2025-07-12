Sapanca Gölü'nde kırmızı alarm: Tekneler karaya oturdu
Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi 30,21 metreye düştü. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ise vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.
Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’ını, Kocaeli’nin ise yüzde 15’ini karşılayan Sapanca Gölü, yetersiz yağışlar nedeniyle alarm vermeye başladı. Geçen yıl aynı dönemde 31,43 metre olan su seviyesi, bu yıl 30,21 metre olarak ölçüldü.
Sapanca Gölü kenarındaki su çekilmesinin net bir şekilde görüldüğünü belirten gezi ve tur teknesi kaptanı Kemal Güngör, "İçme suyu havzamız tehlikede” dedi. Güngör, “Ben on yıldır buraya gelip giderim. Sapanca Gölü’nün bu şekilde çekildiğini hiç bilmiyorum. Yazları gölde tur tekne kaptanlığı yapıyorum. Kışları ise denizde balıkçı motorlarında kaptanlık yapıyorum” diye konuştu.
Yaklaşık 10 yıldır teknelerde olduğunu belirten Güngör, ‘’Sapanca Gölünün ilk defa bu kadar çekildiğini gördüm. Yetkililerin bu işe bir el atması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
BALIK EKMEK TEKNESİ KARAYA OTURDU
Sapanca Sahilinde bulunan Saltanat Kayığı şeklindeki balık ekmek teknesi yaşanan çekilme sonrası karaya oturdu. Gezi için turistlerin bindiği deniz bisikletleri için kullanılan iskelenin de sahil seviyesinden aşağıda olduğu görüldü.