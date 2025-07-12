Sapanca Gölü'nde kırmızı alarm: Tekneler karaya oturdu

Sapanca Gölü kenarındaki su çekilmesinin net bir şekilde görüldüğünü belirten gezi ve tur teknesi kaptanı Kemal Güngör, "İçme suyu havzamız tehlikede” dedi. Güngör, “Ben on yıldır buraya gelip giderim. Sapanca Gölü’nün bu şekilde çekildiğini hiç bilmiyorum. Yazları gölde tur tekne kaptanlığı yapıyorum. Kışları ise denizde balıkçı motorlarında kaptanlık yapıyorum” diye konuştu.