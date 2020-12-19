Sapanca Gölü'nde korkutan manzara
Beklenen yağışların gelmemesi sonrasında su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nde karaya oturan kayıklar kuraklığı gözler önüne serdi.
Sakarya`nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90`nının, Kocaeli`nin ise su ihtiyacının yüzde 15`inin karşılandığı Sapanca Gölü`nde, beklenen yağışların düşmemesi sebebi ile seviye her geçen gün düşüyor.
Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 16'ya düşmesi sonrasında Kocaeli`nin su ihtiyacı için 13 milyon 467 bin 721 metreküp su çekilen Sapanca Gölünde su seviyesi 32,50 metreden 30,30 metre seviyesine düştü.
Göldeki su seviyesinde meydana gelen düşüş kıyı kesimindeki gözle görülür şekilde hissediliyor.