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  3. 19 Aralık 2020 12:39

Sapanca Gölü'nde korkutan manzara

Beklenen yağışların gelmemesi sonrasında su seviyesi düşen Sapanca Gölü'nde karaya oturan kayıklar kuraklığı gözler önüne serdi.

Sapanca Gölü'nde korkutan manzara

Sakarya`nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90`nının, Kocaeli`nin ise su ihtiyacının yüzde 15`inin karşılandığı Sapanca Gölü`nde, beklenen yağışların düşmemesi sebebi ile seviye her geçen gün düşüyor.

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Sapanca Gölü'nde korkutan manzara

Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 16'ya düşmesi sonrasında Kocaeli`nin su ihtiyacı için 13 milyon 467 bin 721 metreküp su çekilen Sapanca Gölünde su seviyesi 32,50 metreden 30,30 metre seviyesine düştü.

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Sapanca Gölü'nde korkutan manzara

Göldeki su seviyesinde meydana gelen düşüş kıyı kesimindeki gözle görülür şekilde hissediliyor.

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Sapanca Gölü'nde korkutan manzara

Göl kenarında bırakılan tekneler su seviyesinin düşmesi ile birlikte karaya oturarak kuraklığı gözler önüne serdi.

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