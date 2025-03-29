Sapanca Gölü'ndeki kum fırtınasında kaybolan gençten kötü haber
Sakarya’da, Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken kum fırtınası nedeniyle suya düşüp kaybolan 15 yaşındaki Kaan'ın cansız bedeni bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi kıyısında meydana geldi.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası çıktı.
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Fırtınada sırasında gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü.
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Sporculardan K.B. için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.
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