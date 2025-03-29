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Sapanca Gölü'ndeki kum fırtınasında kaybolan gençten kötü haber

Sakarya’da, Sapanca Gölü’nde antrenman yaparken kum fırtınası nedeniyle suya düşüp kaybolan 15 yaşındaki Kaan'ın cansız bedeni bulundu.

Kaynak: DHA
Sapanca Gölü'ndeki kum fırtınasında kaybolan gençten kötü haber - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Sapanca Gölü’nün Serdivan ilçesi kıyısında meydana geldi.

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Sapanca Gölü'ndeki kum fırtınasında kaybolan gençten kötü haber - Resim: 2

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleriyle birlikte olimpiyatlara hazırlanan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının antrenmanı sırasında aniden kum fırtınası çıktı.

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Sapanca Gölü'ndeki kum fırtınasında kaybolan gençten kötü haber - Resim: 3

Fırtınada sırasında gölde bulunan kanolardaki 7 sporcu ile 1 eğitmen suya düştü.

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Sapanca Gölü'ndeki kum fırtınasında kaybolan gençten kötü haber - Resim: 4

Sporculardan K.B. için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

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