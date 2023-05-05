Sapanca Gölü'nden güzel haber

"Suyumuz 32 metre seviyesinde"

Göl seviyesi hakkında bilgi veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Sapanca Gölü'müzün kaynayan en derin noktasında suyu alıp, arınma tesisimize buradan pompalıyoruz ve arıtma tesisimizde su gerekli tahliller ve gerekli işlemler yapıldıktan sonra vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Göl suyunun yüksekliği ve göl suyunun zaman zaman düşüşü tabii bizi direkt etkiliyor. Yakından takip ediyoruz, her hafta ölçümler yapıyoruz. Gölümüzün su seviyesini ve gölümüzdeki suyu her türlü kimyasal ve biyolojik tahlillerini gerçekleştiriyoruz. 2014 yılı genel manada bir tarih olarak kullandığımız ve göl suyumuzun en düşük seviye olarak tarihte geçtiği için biz baz olarak en düşük seviyesi olarak 2014 yılındaki su seviyesine göre bugünkü su seviyesiyle mukayese ediyoruz. 4 Mayıs 2014 tarihinde göl seviyesindeki suyumuzun mesafesi 30 metre civarlarında aynı gün yine 4 Mayıs 2023 tarihinde göl seviyesindeki suyumuz 32 metre seviyesinde yani iki metre yükseklikte. Önümüzdeki su seviyesi ideal rakamlarda inşallah bu da bize götürür ki Sakarya'mızın ve Sakaryalılarımızın su ihtiyacından herhangi bir sorun olmadığını göstermektedir” dedi.