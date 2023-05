Sapanca Gölü'nden güzel haber

"Herhangi bir risk, herhangi bir sorun gözükmemektedir"



Başkan Yüce, sözlerini şöyle noktaladı:

"Zaman zaman buna benzer açıklamaları yapmaktayız. Tabii ki tamamen göl suyuna da bağlı kalmak istemiyoruz. Farklı farklı alanlarda kuyular açarak kuyu sularıyla kimyasal ve biyolojik analizler yapıp buradaki sularımızı güvenilir içme suyu seviyesinde olanları vatandaşımıza bulunduğu bölgelerde takdim ediyoruz. Bununla birlikte Akçay Barajımız var. Akçay Barajımızı da geçen sene devreye aldık. Akçay Barajımızı da aynı şekilde vatandaşlarımıza intikal ettiriyoruz. Netice itibariyle Sakarya'mızda, içme suyu yönünde yakın tarihte herhangi bir risk, herhangi bir sorun gözükmemektedir. Bununla birlikte biz her an her türlü olumsuzlukları göz önüne olarak, Sakaryalılarımızın içme suyunu en hijyenik, en güvenilir, en sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmak için her türlü teknolojik her türlü fiziki çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz"