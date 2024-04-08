Sapanca'da bungalovların yüzde 90'ı doldu: İşte 3 günlük tatilin bedeli

3 GÜNLÜK TATİL 20, 9 GÜNLÜK TATİL 50 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

3 günlük tatilin 20 bin TL, 9 günlük tatilin ise 50 bin TL'den başladığını belirten Alaçam, “Bu fiyatlar evlerin donanım ve çeşitliliklerine göre farklılık gösteriyor. İlçe genelinde her şey dahil diye bir sistem yok. Genellikle işletmelerimiz oda, kahvaltı şeklinde çalışıyor ve bahçelerde bulunan barbekülerde mangal ya da evlerin içerisinde mutfakta kendiniz hazırlayabiliyorsunuz. Ya da dışarıdan bir telefonla her şey ayağınıza geliyor" diye konuştu.