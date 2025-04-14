Sapanca'daki bungalov evde gizli kamera skandalı

Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam, yaşanan olay sonrasında iddialara ilişkin açıklamada bulundu. Alaçam, "Maalesef konuyu üzülerek takip ediyoruz. Bayramdan bir gün önce yaşanan bir olay ve adli süreç başlatıldı, işletmeyle ilgili dijital materyaller el koyuldu, teknik analizler yapılıyor. Şuanda kimin suçlu, kamerayı kimin koyduğunu bilmiyoruz, sabotaj dahil tüm imkanları değerlendiriliyor. Ben bir işletmecinin bunu aleni bir şekilde yapabileceğini düşünmüyorum ama böyleyse gerekli cezalandırmalar yapılacaktır. Sapanca yıllardır birçok işletmecimizin alın teri ve emeğiyle turizmde marka haline gelmiştir. Bir olayla bunları yok etmemek gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle genelleme yapılan yorumlar birçok işletmecimizin emeğine saygısızlık olacaktır. Adli süreç neticesinde herkes gerekeni yapacaktır" dedi. Dernek olarak denetimleri arttıracaklarını aktaran Alaçam, "Sapanca'da 5 bin çatı altında bungalov bulunuyor ve bunların 3 bin tanesi derneğimize üye. Biz sadece resmi işletmecileri, bakanlık tarafından belgeleri olanları derneğimize üye alıyoruz. Kendi içimizde bir denetleme sistemimiz var ama bu olaydan sonra bizlerde kendi aramızda huzursuzluk içinde olduk. Çünkü misafirlerimize hep mahremiyet sunduk. Bizde gerekli denetimleri daha sık bir şekilde arttıracağız, bir özel ekipler anlaştık tek tek gezdireceğiz. Tek bir yerde olan olay herkese yansımamalı ki oradaki olayın daha ne olduğunu bilmiyoruz. Telefonlarımız hiç susmuyor bazı işletmeci arkadaşlarım eski misafirlerinin aradıklarını söylüyorlar. İster istemez bu olay çıkınca ufaktır ama mide bulandırıyor. Hemen tedirginlik oluyor ama müşterilerimiz müsterih olsun. Aslında orada bariz belli gizli kamera gibi de durmuyor. Bir işletmecinin böyle bir şey yapabileceğine inanmak istemiyorum. Bir insan ekmek teknesine bunu yapmaz diye düşünüyorum ama tabii ki kim tarafından konuldu o da çok önemli ve merak konusu. Herkes müsterih olsun Sapanca güvenilir bir turizm destinasyonu olmaya devam edecek. Malum bizi istemeyen bir otel zincirleri ve gruplar var. Biz bunları da değerlendiriyoruz son zamanlarda çok üzerimize geliyorlar. Konunun nereye gideceğini adli yargılamada sonra göreceğiz ama her şey mümkün. Olayın yaşandığı iddia edilen bungalov bizim derneğimiz üyesi değil. Şuanda kimin yaptığı belli değil, suçlu ortada yok dolayısıyla aksiyon alamıyoruz ama şunu da açık yüreklilikle söyleyebilirim; Sapanca zaten yapı olarak muhafazakar bir toplumdur biz içimizde böyle insanları barındırmayız kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum ama işletmeyle ilgili bir durum varsa da kesinlikle o zihniyetteki insanlar burada faaliyet yürütemeyecek" şeklinde konuştu.