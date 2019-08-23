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  3. 23 Ağustos 2019 12:38

Sapık milyarderin iğrenç fantezesi

Cezaevindeki hücresinde ölü bulunan sapık milyarderle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Jeffrey Epstein'in 4 kadını birbirleriyle zorla evlendirmek istediği öne sürüldü.

Sapık milyarderin iğrenç fantezesi

Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein geçtiğimiz hafta hücresinde ölü bulunmuştu.

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Sapık milyarderin iğrenç fantezesi

Savcıların "seri seks avcısı" olarak tanımladığı ABD'li iş insanının ölümüne dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Fakat yankıları ve gelişmeler gelmeye devam ediyor.

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Sapık milyarderin iğrenç fantezesi

Epistein, reşit olmayan kız çocuklarına ve çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

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Sapık milyarderin iğrenç fantezesi

Epstein'in ölümünden sonra komplo teorileri ortaya atıldı. Sosyal medyada Epstein'in başka ünlü kişilerin adlarının ortaya çıkmasının engellenmesi için öldürüldüğü, hatta ölümümün bile düzmece olduğu öne sürüldü.

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