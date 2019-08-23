Sapık milyarderin iğrenç fantezesi
Cezaevindeki hücresinde ölü bulunan sapık milyarderle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Jeffrey Epstein'in 4 kadını birbirleriyle zorla evlendirmek istediği öne sürüldü.
Savcıların "seri seks avcısı" olarak tanımladığı ABD'li iş insanının ölümüne dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Fakat yankıları ve gelişmeler gelmeye devam ediyor.
Epistein, reşit olmayan kız çocuklarına ve çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.