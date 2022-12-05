Saplantılı aşık kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi
Bursa'da iddiaya göre bir şahıs kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi. Otelin karşısındaki duvara yazı yazan şahıs, kayıplara karıştı.
Bursa'nın Osmangazi İlçesinde bulunan bir otelde dün akşam saat 19.30 sıralarında iddiaya göre R.Ç. isimli şahıs, yeni tanıştığı bir kızın kendisiyle konuşmak istememesi üzerine kızın kaldığı oteli geldi.
Bursa'nın Osmangazi İlçesinde bulunan bir otelde dün akşam saat 19.30 sıralarında iddiaya göre R.Ç. isimli şahıs, yeni tanıştığı bir kızın kendisiyle konuşmak istememesi üzerine kızın kaldığı oteli geldi.
Otel çalışanları tarafından kız arkadaşının saklandığı düşünen şüpheli bir süre etrafta dolandıktan sonra elinde bulunan bir cismi otelin girişinde yakarak olay yerinden kaçtı. İçeride dumanları gören müşteri ve çalışanlar hızla otelden çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otel çalışanları tarafından söndürülen yangının başka bir yere sıçrama ihtimaline karşı içerde tedbir aldı.