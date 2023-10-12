Saplantılı aşık lisede dehşet saçtı: 1 yaralı

Yerden seken kurşunlardan biri B.Ö.’ye isabet etmesi neticesinde yaralandı. Yaşanan durum üzerine okulda görevli olan öğretmenler H.Ö.’nün elinde bulunan silahı alarak polise ihbarda bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Merminin ayağından sıyırması neticesinde hafif yaralanan gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken şüpheli polis ekiplerine gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.