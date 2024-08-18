Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu
Antalya'da kız arkadaşından ayrılan bir kişi kız arkadaşının evinin yakınından ayrılmayınca önce olay yerine gelen polise direndi ardından kendisini vurdu.
Antalya'da ayrıldığı kız arkadaşını evinde bulamayan ve binanın çevresinden ayrılmayan M.Y. (25), şikayet üzerine gelen polis ekiplerinin müdahale edeceğini sırada tabanca ile karnına ateş etti. Yaralanan Y., hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesinde meydana geldi. M.Y., bir hafta önce ayrıldığı kız arkadaşının oturduğu binaya geldi. Arkadaşının evde olmadığını öğrenen Y., apartmanın önünde beklemeye başladı.
Kız arkadaşına telefon ile ulaşmaya çalışan ve Kaş ilçesinde tatilde olduğunu öğrenen M.Y., kente gelmesini istedi. Ancak olumsuz yanıt alan ve telefonda bağırarak konuşan M.Y., yanında taşıdığı tabanca ile apartmanın çevresinde dolaşmaya başladı. Y.'nin tabanca ile apartmanda bağırmasından rahatsız olan binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmandan çıkmayan M.Y.'ı ikna edemeyince bölgeye özel harekat ekipleri yönlendirildi. Özel harekat polisleri operasyon düzenleyeceği sırada M.Y., tabanca ile karnına 1 el ateş etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı M.Y., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.’nin polis nezaretinde tedavisi sürdürülürken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)