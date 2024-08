Saplantılı aşık polise direndi, kendisini vurdu

Kız arkadaşına telefon ile ulaşmaya çalışan ve Kaş ilçesinde tatilde olduğunu öğrenen M.Y., kente gelmesini istedi. Ancak olumsuz yanıt alan ve telefonda bağırarak konuşan M.Y., yanında taşıdığı tabanca ile apartmanın çevresinde dolaşmaya başladı. Y.'nin tabanca ile apartmanda bağırmasından rahatsız olan binada oturanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri apartmandan çıkmayan M.Y.'ı ikna edemeyince bölgeye özel harekat ekipleri yönlendirildi. Özel harekat polisleri operasyon düzenleyeceği sırada M.Y., tabanca ile karnına 1 el ateş etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı M.Y., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. M.Y.’nin polis nezaretinde tedavisi sürdürülürken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)