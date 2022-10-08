Saplantılı aşk kabusu oldu: Hocalarıma benim adıma ilişki teklif etmiş

"ESKORTLUK YAPIYORMUŞUM GİBİ HERKESE MESAJ ATIYOR"

Benim okuldan atılmam için okulumuzun dekanına ve dersime giren hocalarıma not karşılığı ilişki teklif eden benim ağzımdanmış gibi mesajlar bile attı diyen E.Ç. yaşadıklarının bununla da sınırlı olmadığını söyleyerek şunları aktardı; "Benim olmayan hazırladığı sahte bir mesaj ile de açtığı fake hesaplardan beni eskortluk yapıyormuşum gibi mesajları beni tanıyan herkese attı.