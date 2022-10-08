Saplantılı aşk kabusu oldu: Hocalarıma benim adıma ilişki teklif etmiş
İzmir'de yaşayan üniversite öğrencisi genç kızın hayatı, kendisine platonik olarak aşık olduğu iddia edilen kişiyle kabusa döndü.
İzmirli 20 yaşındaki Üniversite öğrencisi E.Ç., aylardır platonik aşığı Ö.E.'nin yaptıklarıyla adeta dehşeti yaşıyor. E.Ç.'nin adına sahte hesaplar açan ve ahlak dışı paylaşımlar yapan sapık, E.Ç.’nin okuduğu üniversitedeki mailini de ele geçirip, sanki onun ağzından yazılmış gibi not karşılığı dekan ve hocalarına ilişki teklifinde bulundu.
Yaşadığı kabus dolu günlerin bitmesi için yardım çağrısında bulunan E.Ç., Evime mezar resmi çizip göndermiş. Toprağın altında ellerimiz buluşuyor, biz ancak ölünce buluşuruz diyor. Şiir yazmış biz ancak ölünce birleşeceğiz diye. Ölmek istemiyorum korkuyorum'' dedi.
Sabah'a konuşan, E.Ç., "Yaklaşık 1.5 sene önce ayrıldığım eski erkek arkadaşım tarafından ayrıldığımızdan itibaren taciz, tehdit ve şantajlarına sürekli maruz kaldım. Peşimi bırakmayarak beni ve ailemi rahatsız etti ve hala da devam etmekte. Ailemin uyarmasına rağmen bana yaptığı eziyetlerinden geri kalmadı, korkusuzca daha da ileri giderek sosyal medya üzerinden ölüm ve tecavüz tehditleri atmaya başladı" ifadelerini kullandı.
"ESKORTLUK YAPIYORMUŞUM GİBİ HERKESE MESAJ ATIYOR"
Benim okuldan atılmam için okulumuzun dekanına ve dersime giren hocalarıma not karşılığı ilişki teklif eden benim ağzımdanmış gibi mesajlar bile attı diyen E.Ç. yaşadıklarının bununla da sınırlı olmadığını söyleyerek şunları aktardı; "Benim olmayan hazırladığı sahte bir mesaj ile de açtığı fake hesaplardan beni eskortluk yapıyormuşum gibi mesajları beni tanıyan herkese attı.
TELEFON NUMARAMI DAĞITTI
İnternet gazetesinde eskortluk yaptığımın haberinin çıktığını ve bu yüzden de okuldan atılacağımı, hakkımda soruşturma açıldığını söyledi. Dekan ile mesajlaştığını ve benim dekan tarafından okuldan atılacağımı söyledi. Okuluma gelerek beni rahatsız etti. Telefon numaramı yine sosyal medyadan benim adıma ve fotoğraflarımı kullanarak açtığı hesaplarda eskort numarası olarak dağıttı beni her gün en az 20 erkek arıyordu. Bu yüzden telefon numaramı değiştirmek zorunda kaldım" dedi.