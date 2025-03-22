Saraçhane fena karıştı; göstericiler İBB binasına sığınmak zorunda kaldı
İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler ile polis karşı karşıya geldi. Kalabalığın içerisinde polise yanıcı ve patlayıcı madde atılırken, polisin de müdahalesi sert oldu. Bu sırada göstericiler arasındaki bir grup İBB'nin Saraçhane binasına sığındı..
Kaynak: DHA
İBB Başkanmı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP sokak çağrısı yaparken, toplanma adreslerinden biri de İBB binasının olduğu Saraçhane olmuştu. Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından ise ortalık karıştı.
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Gecenin ilerleyen saatlerine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binasının önünde bekleyişini sürdüren kalabalık grup ile polis arasında zaman zaman arbede yaşandı.
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Polis, bölgeden ayrılmayarak bekleyişlerini sürdüren grubu, biber gazı ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalıştı.
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Müdahaleden kaçmaya çalışan grup, İBB binasına yöneldi.
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