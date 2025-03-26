Saraçhane'de göstericilerle polis yine karşı karşıya: Gözaltılar var!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kadir Gecesi sebebi ile Saraçhane'de düzenlediği "Halk Sofrası" iftar etkinliğinin ardından sloganlar yükselince polis kalabalığa müdahale etti. Ortalık bir anda karıştı, çok sayıda gözaltı var...
Kaynak: DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi sebebi ile Saraçhanede ‘Halk Sofrası’ iftar etkinliği düzenledi. İftar sonrasında bir grup Saraçhane parkında gösteri düzenleyerek, slogan attı.
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Polis ekipleri göstericileri uyararak, dağılmalarını istedi. Kalabalık grup bir süre sonra Vezneciler Metro istasyonuna kadar sloganlar atarak yürüdü.
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Polis ekipleri grubun buradan da dağılmasını istediği sırada, bazı göstericiler metro istasyonuna inerken slogan atmaya devam etti.
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Polisin müdahalesinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
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