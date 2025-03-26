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Saraçhane'de göstericilerle polis yine karşı karşıya: Gözaltılar var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kadir Gecesi sebebi ile Saraçhane'de düzenlediği "Halk Sofrası" iftar etkinliğinin ardından sloganlar yükselince polis kalabalığa müdahale etti. Ortalık bir anda karıştı, çok sayıda gözaltı var...

Kaynak: DHA
Saraçhane'de göstericilerle polis yine karşı karşıya: Gözaltılar var! - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi sebebi ile Saraçhanede ‘Halk Sofrası’ iftar etkinliği düzenledi. İftar sonrasında bir grup Saraçhane parkında gösteri düzenleyerek, slogan attı.

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Saraçhane'de göstericilerle polis yine karşı karşıya: Gözaltılar var! - Resim: 2

Polis ekipleri göstericileri uyararak, dağılmalarını istedi. Kalabalık grup bir süre sonra Vezneciler Metro istasyonuna kadar sloganlar atarak yürüdü.

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Saraçhane'de göstericilerle polis yine karşı karşıya: Gözaltılar var! - Resim: 3

Polis ekipleri grubun buradan da dağılmasını istediği sırada, bazı göstericiler metro istasyonuna inerken slogan atmaya devam etti. 

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Saraçhane'de göstericilerle polis yine karşı karşıya: Gözaltılar var! - Resim: 4

Polisin müdahalesinde çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

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