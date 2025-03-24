Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara: Her yer ayakkabı, her yer bot
İstanbul Saraçhane'deki Bozdağan Kemeri'nde dün akşam polis ile göstericiler arasındaki gerginlikte, polis müdahalesinden kaçarken düşen ayakkabılar Saraçhane'deki barikatlara asılınca ortaya bu görüntüler çıktı.
İstanbul'da Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri'ndeki dün akşam polis barikatını aşmak isteyen göstericiler ile polis bir kez daha karşı karşıya geldi.
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Göstericiler arasından polise yabancı maddeler atılınca, polis der kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.
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Dün akşamki karışıklığın ardından ise bugün Saraçhane'de ilginç bir manzara vardı...
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Müdahale sırasında çok sayıda vatandaşın ayağından çıkan ayakkabılarlar bugün sabah alanda bulunan polis ve zabıta barikatına asıldı.
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