  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara

Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara: Her yer ayakkabı, her yer bot

İstanbul Saraçhane'deki Bozdağan Kemeri'nde dün akşam polis ile göstericiler arasındaki gerginlikte, polis müdahalesinden kaçarken düşen ayakkabılar Saraçhane'deki barikatlara asılınca ortaya bu görüntüler çıktı.

Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara: Her yer ayakkabı, her yer bot - Resim: 1

İstanbul'da Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri'ndeki dün akşam polis barikatını aşmak isteyen göstericiler ile polis bir kez daha karşı karşıya geldi.

1 / 8
Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara: Her yer ayakkabı, her yer bot - Resim: 2

Göstericiler arasından polise yabancı maddeler atılınca, polis der kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.

2 / 8
Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara: Her yer ayakkabı, her yer bot - Resim: 3

Dün akşamki karışıklığın ardından ise bugün Saraçhane'de ilginç bir manzara vardı...

3 / 8
Saraçhane'de sabah saatlerinde herkesi şaşırtan manzara: Her yer ayakkabı, her yer bot - Resim: 4

Müdahale sırasında çok sayıda vatandaşın ayağından çıkan ayakkabılarlar bugün sabah alanda bulunan polis ve zabıta barikatına asıldı.

4 / 8