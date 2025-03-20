Saraçhane'deki protestoda ortalık karıştı: Yaralı polis memurları var
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde polis ekipleri ile bazı eylemciler arasında tartışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gösterilerde 6 polisin yaralandığını açıkladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, CHP’liler tüm yurttaşları Saraçhane'ye İBB binasının önünde toplanma çağrısında bulunmuştu. Çağrının ardından bugün binlerce vatandaş bir kez daha Saraçhane'de buluştu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı Saraçhane'deki buluşmada önce Yavaş bir konuşma yaptı. Ancak Özel'in Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkararak polis ekiplerine su şişesi atan bir gruba, polis müdahalede bulundu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı. Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz, provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.