Sarallar çetesinin eğlence mekanı bastığı anlar kamerada
Sarallar çetesine yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Öte yandan Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanını bastığı anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul merkezli 13 ilde Sarallar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheli, dün emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 31 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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79 ŞÜPHELİNİN SAVCILIK SORGUSU DEVAM EDİYOR
Bugün adliyeye sevk edilen 79 şüphelinin ise savcılıktaki sorguları devam ediyor. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için 27 savcı görevlendirildi.
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SARALLAR'IN EĞLENCE MEKANINI BASTIĞI ANLAR
Şüphelilerin İstanbul’da 4, Bodrum’da 2, Çeşme’de 2 eğlence mekanı işlettikleri, yine turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları belirtildi.
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