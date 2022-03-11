Sarayburnu Fatihleri iş başında! Boğazın soğuk sularına atladılar

“Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz”

Buz gibi havada denize giren Ramazan Değer, “Yine her zaman olduğu gibi Kız Kulesi'nde yüzmeye geldik. Sarayburnu Fatihleri olarak 365 gün denize giriyoruz. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. Bu güne kadar, soğuk havada denize girdiğimiz için hiçbir zaman hastaneye gitmedik. Spor sağlıktır, deniz şifadır” diye konuştu.