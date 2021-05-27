Sarhoş yetişkin filmi yıldızı lüks aracıyla papazı ezdi
Hem uyuşturucu hem de alkol etkisi altındaydı. 31 yaşındaki yetişkin filmi yıldızı lüks aracıyla arkadaşlarıyla buluşmaya giderken bisikletli papazı ezdi.
Eski bir yetişkin filmi yıldızı, uyuşturucu ve alkol etkisi altında araba kullanırken bir papazı ezdiğini ve sonra da olay yerindne kaçarak ünlü bir arkadaşını ziyaret etmeye gittiğini itiraf etti.
EZİP GEÇTİ AMA DURMADI BİLE
Yetişkin filmi kariyeri boyunca 'Kitty Bella' sahne adını kullanan 31 yaşındaki Katherine Colabella, Miami Beach'te tutuklandı ve ciddi yaralanmaya sebebiyet veren kaza sonrası olay yerinden kaçmakla suçlandı.
Yetkililer Colabella'nın 25 Mart gecesi işten eve bisikletle dönmekte olan Papaz Noé Aguilar'a çarptığı sırada MacArthur Geçidi'nde araba kullandığını açıkladı.
ÜNLÜ ARKADAŞIYLA BULUŞTU
Polis, Colabella'nın yaralı babaya yardım etmek için durmak yerine pop yıldızı The Weeknd'in yaratıcı yönetmeni La Mar C. Taylor ile buluştuğunu söyledi.