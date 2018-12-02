  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Aralık 2018 09:06

Sarı yelekliler sokakta: 100 yaralı, 200 gözaltı

Fransa'da 2 haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden eylemciler, sokakları savaş alanına çevirdi. Paris'teki gösterilerde 200 kişi gözaltına alınırken, en az 100 kişi de yaralandı.

Sarı yelekliler sokakta: 100 yaralı, 200 gözaltı

Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken, başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanan ve şiddet olayları başlatan "sarı yeleklilere" polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

1/ 23
Sarı yelekliler sokakta: 100 yaralı, 200 gözaltı

İki haftadır hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteri düzenliyor.

2/ 23
Sarı yelekliler sokakta: 100 yaralı, 200 gözaltı

Eylemciler, sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplandı.

3/ 23
Sarı yelekliler sokakta: 100 yaralı, 200 gözaltı

Polis, Champs-Elysees Caddesi'ne girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etti.

4/ 23
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM