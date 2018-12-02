Sarı yelekliler sokakta: 100 yaralı, 200 gözaltı
Fransa'da 2 haftadır akaryakıt zamlarını protesto eden eylemciler, sokakları savaş alanına çevirdi. Paris'teki gösterilerde 200 kişi gözaltına alınırken, en az 100 kişi de yaralandı.
Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken, başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanan ve şiddet olayları başlatan "sarı yeleklilere" polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
İki haftadır hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteri düzenliyor.
Eylemciler, sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplandı.