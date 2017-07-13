Sarımsaklı kumsalına operasyon

Kumsalda halka açık olan plajda bazı girişimcilerin aldıkları izinlerin dışında plaja fazladan konuşlandırdıkları şezlong ve şemsiyelerin vatandaşların denize girmesini engellediğine ilişkin şikayetler üzerine gerçekleştirildiği öğrenilen operasyona operasyona, 150 zabıta personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlanan helikopter ve sahil güvenlik botu ile 100 civarında Jandarma ve polis katıldı.

