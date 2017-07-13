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  3. 13 Temmuz 2017 21:46

Sarımsaklı kumsalına operasyon

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyanın 2. en büyük plajı olarak kabul edilen Sarımsaklı plajlarına Zabıta tarafından şafak operasyonu yapıldı.

Sarımsaklı kumsalına operasyon

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin 14 kilometre uzunluğuyla Aden Kumsalı’ndan sonra dünyanın 2. en büyük plajı olarak kabul edilen Sarımsaklı plajlarına sabah saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler tarafından şafak operasyonu yapıldı.

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Sarımsaklı kumsalına operasyon

Kumsalda halka açık olan plajda bazı girişimcilerin aldıkları izinlerin dışında plaja fazladan konuşlandırdıkları şezlong ve şemsiyelerin vatandaşların denize girmesini engellediğine ilişkin şikayetler üzerine gerçekleştirildiği öğrenilen operasyona operasyona, 150 zabıta personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlanan helikopter ve sahil güvenlik botu ile 100 civarında Jandarma ve polis katıldı.

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Sarımsaklı kumsalına operasyon

Sarımsaklı Plajının, Mavi Bayraklı kısmı ile Vilayetler Hizmet Birliği tesislerine kadar uzanan yaklaşık bir kilometrelik alanda yüzlerce şemsiye ve şezlong kaldırılması vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

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Sarımsaklı kumsalına operasyon

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ak Parti Ayvalık İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Sarımsaklı’da Halk Plajı olarak kullanılan alanda bakanlığın talimatıyla Balıkesir Valiliği’nin onayıyla Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi bir düzenleme yaptığını vurguladı.

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