Sarımsaklı kumsalına operasyon
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyanın 2. en büyük plajı olarak kabul edilen Sarımsaklı plajlarına Zabıta tarafından şafak operasyonu yapıldı.
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin 14 kilometre uzunluğuyla Aden Kumsalı’ndan sonra dünyanın 2. en büyük plajı olarak kabul edilen Sarımsaklı plajlarına sabah saatlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı bünyesindeki ekipler tarafından şafak operasyonu yapıldı.
Kumsalda halka açık olan plajda bazı girişimcilerin aldıkları izinlerin dışında plaja fazladan konuşlandırdıkları şezlong ve şemsiyelerin vatandaşların denize girmesini engellediğine ilişkin şikayetler üzerine gerçekleştirildiği öğrenilen operasyona operasyona, 150 zabıta personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığından sağlanan helikopter ve sahil güvenlik botu ile 100 civarında Jandarma ve polis katıldı.
Sarımsaklı Plajının, Mavi Bayraklı kısmı ile Vilayetler Hizmet Birliği tesislerine kadar uzanan yaklaşık bir kilometrelik alanda yüzlerce şemsiye ve şezlong kaldırılması vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.