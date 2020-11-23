Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi
Sarıyer'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi evin duvarını yıkıp, merdivenlerde asılı kaldı.
Kaza, Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Hatemoğlu Okul Sokak üzerinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Taksi şoförü Selami Oflaz mahalleden aldığı iki kadın yolcu ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir evin duvarına çarptı.
Vatandaşların yardımıyla sürücü ve iki yolcu taksiden çıkarıldı. Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi de bahçeye düşmesin diye direğe bağlandı.