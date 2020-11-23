Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi

Vatandaşların yardımıyla sürücü ve iki yolcu taksiden çıkarıldı. Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi de bahçeye düşmesin diye direğe bağlandı.



