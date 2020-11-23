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  3. 23 Kasım 2020 16:45

Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi

Sarıyer'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi evin duvarını yıkıp, merdivenlerde asılı kaldı.

Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi

Kaza, Sarıyer Çamlıtepe Mahallesi Hatemoğlu Okul Sokak üzerinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Taksi şoförü Selami Oflaz mahalleden aldığı iki kadın yolcu ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bir evin duvarına çarptı.

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Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi

Vatandaşların yardımıyla sürücü ve iki yolcu taksiden çıkarıldı. Yaralı sürücü için olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi de bahçeye düşmesin diye direğe bağlandı.

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Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi

Kaza nedeniyle evde hasar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sarıyer'de taksi evin bahçesine girdi

Evine taksinin girdiğini öğrenince olay yerine gelen ev sahibi adam, taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Evdeki kimsenin yaralanmadığını öğrenince sakinleşen ev sahibi yaşanan olaya isyan etti.

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