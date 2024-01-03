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Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu

Diyarbakır’da bir evde şarjda unutulan telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu korkunç bir ölümden son anda kurtuldu.

Kaynak: DHA / İHA
Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu - Resim: 1

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde şarjda unutulan telefonun bataryasının patlaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi.

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Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu - Resim: 2

Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 186. Sokak'taki 5 katlı Çiğdem Apartmanı’nın son katında meydana geldi.

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Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu - Resim: 3

Alınan bilgiye göre, telefonu şarja taktıktan sonra uyuyan anne R.K. (30) ile çocukları U.K. (11), B.K. (9), O.K. (7) ve H.K. (3), bataryanın patlaması sonucu çıkan yangınla uyandı. 

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Şarjda bırakılan telefon faciaya neden oluyordu - Resim: 4

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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