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  4. Şaşırtıcı keşif: Tapınağın altından 163 kız çocuğu mumyası çıktı

Şaşırtıcı keşif: Tapınağın altından 163 kız çocuğu mumyası çıktı

İtalya'nın Sicilya bölgesinde bir tapınağın altında 163 kız çocuğuna ait mumya bulundu.

Şaşırtıcı keşif: Tapınağın altından 163 kız çocuğu mumyası çıktı - Resim: 1

Çok iyi bir şekilde korunmuş olan çocukların bazılarının hiç çürümediği ve oyuncak bebek şekli aldıkları görüldü.

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Şaşırtıcı keşif: Tapınağın altından 163 kız çocuğu mumyası çıktı - Resim: 2

Gelecek hafta başlayacak olan ve yaklaşık iki yıl sürmesi beklenen çalışmada kızların, kimlikleri ve ölüm nedenleri ortaya çıkarılacak.

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Şaşırtıcı keşif: Tapınağın altından 163 kız çocuğu mumyası çıktı - Resim: 3

Ekibin başında bulunan Dr Squires, The Sun gazetesine şu açıklamalarda bulundu; "Şu an için bulunan mumyalar ile ilgili sadece orta sınıftan geldiklerine dair bilgiler var."

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Şaşırtıcı keşif: Tapınağın altından 163 kız çocuğu mumyası çıktı - Resim: 4

"Belirli bir hastalıktan mı öldükleri ve büyümelerine engel olan başka bir durumdan mı öldüklerine dair bilgileri bulmaya çalışacağız."

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