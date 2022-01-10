Şaşırtıcı keşif: Tapınağın altından 163 kız çocuğu mumyası çıktı
İtalya'nın Sicilya bölgesinde bir tapınağın altında 163 kız çocuğuna ait mumya bulundu.
Çok iyi bir şekilde korunmuş olan çocukların bazılarının hiç çürümediği ve oyuncak bebek şekli aldıkları görüldü.
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Gelecek hafta başlayacak olan ve yaklaşık iki yıl sürmesi beklenen çalışmada kızların, kimlikleri ve ölüm nedenleri ortaya çıkarılacak.
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Ekibin başında bulunan Dr Squires, The Sun gazetesine şu açıklamalarda bulundu; "Şu an için bulunan mumyalar ile ilgili sadece orta sınıftan geldiklerine dair bilgiler var."
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"Belirli bir hastalıktan mı öldükleri ve büyümelerine engel olan başka bir durumdan mı öldüklerine dair bilgileri bulmaya çalışacağız."
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