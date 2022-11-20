Şaşkına çeviren hırsızlık! Kapı ve duvarları kırıp 15 evi soydular

Komşularının 2 saat önce haber verdiğini belirten Hidai Bilgin, “Yazlık evime geldiğimde çok iyi yaptırdığım pencerenin demiri sökülmüş pencereyi de kırarak içeri girmişler. İçeri girdiğimde her tarafı darmadağın ettiklerini fark ettim. Evden ne götürmüşler tespit edemedim. Sadece 3 bakır kazan ve 2 tane bakır tencerenin gittiğini fark ettim. Epeyi bir zarara uğradım. Suçluların bulunmasını istiyorum. Burada 10’dan fazla evi aynı şekilde soymuşlar. Komşumuzun evindeki televizyonu götürmüşler, ben kendi evimdeki televizyonu götürmeseydim benimkini de götürürlerdi. Başka şeylerin gittiğini fark etmem için eşimle gelip kontrol etmem gerekiyor. Köyde sürekli oturan bir komşumuz da var onun evine bir şey yapamamışlar. Bir diğer komşumuzun peteklerine kadar söküp götürmüşler” ifadelerini kullandı.